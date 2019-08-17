Таким образом, руководство столичного зоопарка решило отметить Всемирный день защиты бездомных животных.

Благотворительная акция под названием «Рука и лапа» стартовала сегодня в двенадцать часов дня. В течение всего дня гостям акции были предложены лекционные занятия о собаках и кошках, на которые необходимо было зарегистрироваться заранее. Ключевой темой проводимых в Московском зоопарке мастер-классов была выбрана защита и уход за бездомными животными. С посетителями встретились не только ветеринары, но и зоопсихологи, которые рассказали, как правильно ухаживать за физическим и психическим состоянием животного, оставшегося без крова. Для самых маленьких посетителей зоопарка организаторы мероприятия представили тематическое театральное представление, которое призвано было научить подрастающее поколение заботиться о братьях наших меньших.

По информации, предоставленной генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой, главной задачей благотворительной акции «Рука и лапа» стал пристрой бездомных животных. В течение дня жители столицы могли ознакомиться с питомцами, находящимися в приюте, и позже забрать их к себе домой. В акции принимали участие ведущие приюты для животных и благотворительные фонды. В ходе проведения акции гостям показывали фотографии собак и кошек, а также рассказывали их истории появления в приюте. По словам Светланы Акуловой, многие собаки и кошки сегодня обрели новый дом и новых хозяев.

Благотворительная акция «Рука и лапа», организованная сотрудниками столичного зоопарка, продлилась до шести вечера.