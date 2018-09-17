ИА «Ореанда-Новости». Виталий Милонов, депутат Госдумы, предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в стране «сухой закон». Он считает это необходимым до тех пор, пока в стране не наведут порядок в алкогольной отрасли. Свои предложения он изложил в письме к главе Минздрава.



«Без таких суровых мер будущее страны, по моему мнению, просто утонет в гектолитрах ядовитого алкогольного зелья», – пишет депутат Милонов в письме министру.

Помимо введения «сухого закона» он предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи и рекламы любой спиртной продукции, выработать стратегию борьбы с алкоголизацией населения и продажей контрафакта.

С его слов, «к бутылке тянутся не только взрослые, но даже дети», а «на периферии, в отличие от центральных регионов, не всегда строго следят за правилами продажи алкогольной продукции».

Депутат ссылается на статистику, заявляя, что сельская местность и аграрные регионы подвержены алкоголизму.

– Целые сельские и деревенские массивы погрузились в беспробудное хроническое пьянство на фоне экономического упадка, который случился в 90-е годы, последствия которого мы только еще преодолеваем, – отметил он в письме.

В Госдуме прокомментировали письмо коллеги. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что проблема существует, но «сухой закон» в России вряд ли возможен. Он считает, более конструктивной мерой было бы постепенное снижение спроса на алкоголь среди населения.

«Мне кажется, что в настоящий исторический период переход на сухой закон вряд ли возможен. Необходимо двигаться по пути постепенного уменьшения особенно крепких алкогольных напитков и формирования трезвеннического отношения к потреблению алкоголя среди молодёжи. Мы должны с помощью этого комплекса мер снизить спрос на алкоголь. Весь пакет мер реализуем, он включает в себя и административные меры, и регуляцию алкогольного рынка, и возможный переход на государственную монополию в производстве алкоголя, и недобровольные меры по отношению к злостным пьяницам. Но главной мерой должно быть информирование населения. Это более конструктивное направление, которое даст действенные результаты», — выразил мнение депутат.