ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что он направил министру труда России Максиму Топилину предложение включить 1 час, необходимый на то, чтобы добраться из дома до места работы, в стандартный восьмичасовой рабочий день.

«Сегодня эффективность труда измеряется сотнями параметров, не связанных с часами сидения перед монитором. Нет прямой связи между зарплатой человека, его эффективностью и временем его ухода домой. Давайте закрепим фактическое положение вещей – час из восьми отведем на дорогу», – сказал Милонов. Парламентарий также подчеркнул, что сотрудники не должны быть заложниками системы трудодней и трудочасов, как в колхозе.

Ранее Милонов выступил с предложением уменьшить на 1 час продолжительность рабочего дня в зимнее время в целях повышения эффективности труда работников. По мнению депутата, зимой люди чаще испытывают депрессию и производительность труда значительно уменьшается.