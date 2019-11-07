ИА «Ореанда-Новости». Председатель Госдумы по образованию и науке высказался по поводу финансирования науки.

По мнению депутата, все проблемы российской науки заключаются в недостатке финансирования. Об этом он заявил на заседании комитета посвященном проекту бюджета на 2020 год.

Он рассказал, что с каждым годом в стране сокращается число исследователей. Большинство из них переезжают за границу с желанием работать в поисках финансирования. Таким образом Россия лишается множества наработок из-за недостаточного финансирования отрасли.

Депутат отметил, что два года назад мы отставали от США по государственным взносам в науку в 28 раз. На данный момент Россия отстаёт в 33 раза.