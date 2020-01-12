ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Михаил Терентьев считает, что короткие выходные будут иметь больше пользы, чем длинные.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаила Терентьева, для граждан будет лучше, если российских выходных станет больше, но они будут короче. Об этом депутат заявил РИА Новости.

Терентьев считает, что выходные по три-четыре дня лучше скажутся на здоровье и помогут отвлечься от напряжённого графика.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что бывший президент СССР Михаил Горбачёв выступил против новогодних и майских праздников. По мнению экс-лидера государства, в эти дни многие уходят в запои и попусту бездельничают.