ИА «Ореанда-Новости». Депутат Ленинградской области предложил переименовать Санкт-Петербург. Об этом предложил Владимир Петров, который занимает пост Депутат Заксобрания Ленинградской области, в своём аккаунте в сети Facebook.

Петров написал, что из официального названия города необходимо убрать приставку «Санкт-». Таким образом людям будет проще произносить название, а искать на карте Санкт-Петербург - мобильнее. По его мнению, двойное название слишком длинное, оно почти не употребляется в современной жизни. 