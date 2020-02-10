10.02.2020, 12:13
Депутат Ленинградской области предложил переименовать Санкт-Петербург
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Ленинградской области предложил переименовать Санкт-Петербург. Об этом предложил Владимир Петров, который занимает пост Депутат Заксобрания Ленинградской области, в своём аккаунте в сети Facebook.
Петров написал, что из официального названия города необходимо убрать приставку «Санкт-». Таким образом людям будет проще произносить название, а искать на карте Санкт-Петербург - мобильнее. По его мнению, двойное название слишком длинное, оно почти не употребляется в современной жизни.
Петров написал, что из официального названия города необходимо убрать приставку «Санкт-». Таким образом людям будет проще произносить название, а искать на карте Санкт-Петербург - мобильнее. По его мнению, двойное название слишком длинное, оно почти не употребляется в современной жизни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии