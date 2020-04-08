ИА «Ореанда-Новости». Депутат Мосгордумы рассказал, в каком состоянии находится Надежда Бабкина после госпитализации. Актёр, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что состояние певицы, которая была госпитализирована с пневмонией, по-прежнему стабильное.

Герасимов рассказал, что у Бабкиной двусторонняя пневмония. Эта болезнь сама по себе протекает сложно. Депутат напомнил, что у певицы не подтвердился коронавирус и подчеркнул, что врачи внимательно следят за её состоянием и внимательно к ней относятся.

Ранее депутат также сообщал, что Надежда Бабкина, введённая в состояние искусственной комы, получает всю необходимую медицинскую помощь.