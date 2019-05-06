ИА «Ореанда-Новости» На майские праздники депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич преподнёс жене романтическое путешествие в Крым, на полуострове он вспомнил юность и признался, что «сердце сжалось не раз». Об этом рассказали в пресс-службе политика.

Отмечается, что супружеская чета посетила Ялту, к сообщению в Facebook политика были прикреплены фото, где депутат с женой позируют на фоне крымских достопримечательностей.

По словам Шуфрича, во время поездки он вспоминал своё детство, которое прошло в Крыму. Кроме того, он рассказал, что в Ялте его узнавали и здоровались, а также горожане поздравляли его с победой Зеленского.