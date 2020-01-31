В своём обращении Василий Власов подчеркивает, что те, кто обучаются по очной форме, проводят в вузах почти весь день, а в общежитиях у молодых людей не всегда имеется возможность приготовить еду.Российский парламентарий считает, что реализация этого предложения станет существенной поддержкой для студентов.Власовым отмечено, что подобная практика для студентов, представляющих социально незащищённые слои населения, уже имеется в некоторых вузах.