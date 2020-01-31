31.01.2020, 07:57
Депутат выдвинул предложение о вводе бесплатного питания для студентов
ИА «Ореанда-Новости». Василием Власововым, работающим в Госдуме, предложено ввести для студентов, которые учатся днём, бесплатное горячее питание. Об инициативе Власова рассказывает RT.
В своём обращении Василий Власов подчеркивает, что те, кто обучаются по очной форме, проводят в вузах почти весь день, а в общежитиях у молодых людей не всегда имеется возможность приготовить еду.
Российский парламентарий считает, что реализация этого предложения станет существенной поддержкой для студентов.
Власовым отмечено, что подобная практика для студентов, представляющих социально незащищённые слои населения, уже имеется в некоторых вузах.
В своём обращении Василий Власов подчеркивает, что те, кто обучаются по очной форме, проводят в вузах почти весь день, а в общежитиях у молодых людей не всегда имеется возможность приготовить еду.
Российский парламентарий считает, что реализация этого предложения станет существенной поддержкой для студентов.
Власовым отмечено, что подобная практика для студентов, представляющих социально незащищённые слои населения, уже имеется в некоторых вузах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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