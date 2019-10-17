ИА «Ореанда-Новости». Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет со дня увольнения, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что запрет коснётся только тех, кто был осведомлён «о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».



На сайте Думы сказано, что необходимость таких мер возникла потому, что бывшим сотрудникам ФСБ грозит опасность со стороны зарубежных спецслужб. Один из авторов инициативы, единоросс Василий Пискарев, отметил, что активно склоняют к сотрудничеству бывших сотрудников ФСБ грузинские и украинские спецслужбы.