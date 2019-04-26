ИА «Ореанда-Новости» Депутаты из регионального отделения «Единой России» намерены помочь пенсионеру, которого оштрафовали за ремонт деревенской дороги в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что единороссы будут помогать пенсионеру юридически и добиваться, чтобы выписанный мужчине штраф, был отменён.

Ранее СМИ написали, что житель деревни Пруддор Василий Ярков отремонтировал досками аварийную дорогу у себя в селе, чтобы можно было ездить в больницу во время распутицы. Однако самопроизвольный ремонт не понравился соседу Яркова, он заявил на мужчину в полицию. Теперь пенсионеру грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

По словам депутата земского собрания Кудымкарского муниципального района Пермского края от ЕР Алексея Баяндина, инициативные люди, которые трудятся на благо всей деревни, не должны оказываться в подобной ситуации, поэтому депутаты намерены помочь пенсионеру восстановить справедливость.