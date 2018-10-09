ИА «Ореанда-Новости». Депутаты в Государственной думе одобрили во втором чтении запрет рекламы услуг по написанию дипломов и курсовых. По мнению разработчиков законопроекта, реклама «дипломов на заказ» оказывает негативный эффект на обучающий процесс. В случае принятия закона, продавцов дипломов и других научных работ ждёт штраф.



Законопроект по недопущению рекламы услуг по написанию научных работ (дипломных работ, диссертаций, курсовых и других выпускных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и научной сфере) был предложен правительством. По мнению инициаторов запрета, распространённая реклама подобных услуг стимулирует потребителей пользоваться этими услугами. А это в свою очередь оказывает негативный эффект на обучающий процесс и в целом качество подготовки.

Согласно предположению, запрет рекламированию услуг по написанию курсовых и дипломов «на заказ» необходимо установить на федеральном уровне. В этом случае снизится распространённость этих услуг и повысится защищённость результатов интеллектуальной деятельности.

Рекламирование написания научных работ поместят в список запрещённых к рекламированию товаров и услуг, изъятых из оборота, ограниченных в обороте или для оборота которых требуется соответствующая лицензия (разрешение).

В случае принятия законопроекта в России, продавцы дипломных и курсовых работ могут получить административные штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии – за соответствующее правонарушение предусмотрены штрафы для юрлиц до 50 тысяч рублей, для физлиц – до 2,5 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается что самостоятельная подготовка позволяет объективно оценивать качество освоения студентами образовательных программ, а в системе государственной научной аттестации – объективно присуждать научные квалификации.

Ко второму чтению законопроект почти не изменили – была принята одна поправка юридико-технического характера.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев пояснял, что если написанием работ занимается фирма, то это является нарушением закона и основанием для того, чтобы не присваивать квалификационную степень.