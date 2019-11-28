28.11.2019, 16:13
Депутаты предлагают законодательно обязать россиян прививать детей
ИА «Ореанда-Новости». В Мосгордуме предлагают на законодательном уровне обязать родителей делать детям прививки с учетом медицинских противопоказаний, пишет «Интерфакс».
Депутаты намерены внести соответствующий законопроект в Госдуму.
Отмечается, что глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова предложила принимать в школы и детские сады только детей, имеющих документ, «подтверждающий прохождение процедуры иммунизации в соответствии с календарем профилактических прививок».
Депутаты намерены внести соответствующий законопроект в Госдуму.
Отмечается, что глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова предложила принимать в школы и детские сады только детей, имеющих документ, «подтверждающий прохождение процедуры иммунизации в соответствии с календарем профилактических прививок».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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