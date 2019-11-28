ИА «Ореанда-Новости». В Мосгордуме предлагают на законодательном уровне обязать родителей делать детям прививки с учетом медицинских противопоказаний, пишет «Интерфакс».

Депутаты намерены внести соответствующий законопроект в Госдуму.

Отмечается, что глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова предложила принимать в школы и детские сады только детей, имеющих документ, «подтверждающий прохождение процедуры иммунизации в соответствии с календарем профилактических прививок».