Депутаты намерены внести соответствующий законопроект в Госдуму.Отмечается, что глава экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова предложила принимать в школы и детские сады только детей, имеющих документ, «подтверждающий прохождение процедуры иммунизации в соответствии с календарем профилактических прививок».