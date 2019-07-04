Нилова

может

Правительство против такой инициативы от политиков Сергея Миронова и Олега. Также они предлагают запретить начислять зарплату лидерам компаний в пять раз больше, чем у сотрудников. Однако законопроект уже получил отрицательный комментарий, ведь "такое решениесоздать определённые проблемы работникам с гибким графиком труда".