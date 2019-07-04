04.07.2019, 23:24
Депутаты предложили изменить зарплату глав государственных компаний
ИА «Ореанда-Новости» Такой законопроект участники партии "Справедливая Россия" предложили в минувшую среду. Предложение таково: необходимо уменьшить зарплату чиновникам и прочим сотрудникам, если она выходит больше президентской.
Правительство против такой инициативы от политиков Сергея Миронова и Олега Нилова. Также они предлагают запретить начислять зарплату лидерам компаний в пять раз больше, чем у сотрудников. Однако законопроект уже получил отрицательный комментарий, ведь "такое решение может создать определённые проблемы работникам с гибким графиком труда".
Правительство против такой инициативы от политиков Сергея Миронова и Олега Нилова. Также они предлагают запретить начислять зарплату лидерам компаний в пять раз больше, чем у сотрудников. Однако законопроект уже получил отрицательный комментарий, ведь "такое решение может создать определённые проблемы работникам с гибким графиком труда".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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