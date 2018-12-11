Примечательно, что в мае размер МРОТ установили в 11 163 рубля. Таким образом, минимальный размер оплаты труда увеличится на 117 рублей. В законопроекте сказано, что такая мера обеспечит рост зарплат примерно 3,7 миллионов работников.В Госдуме подчёркивают, что одобренная сумма в 11 280 рублей – это 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. Депутат, член «Единой России», Валентина Кабанова заметила, что размер МРОТ недостаточный и повышение его незначительное, но, по ее словам, «это вечный вопрос». «» - заявила она в ответ на критику такой меры, цитирует ТАСС.. Так что одобренный сегодня депутатами законопроект скорее можно отнести к техническим.. Регионы могут устанавливать более высокий МРОТ.Ранее депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко пытался в течение месяца прожить на 3,5 тысячи рублей – именно такая сумма отведена в этом регионе на потребительскую корзину. После трёх недель такой «диеты» парламентарий похудел на шесть килограммов. После окончания эксперимента Бондаренко заявил, что размер потребительской корзины не должен быть меньше 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума – не менее 20 тысяч. Живя на эту сумму, можно хотя бы минимально обеспечивать себя фруктами, молочной продукцией и мясом.