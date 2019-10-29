ИА «Ореанда-Новости». Опрошенные РИА Новости политик предложили возродить комсомол.

РИА Новости опросил экспертов, политиков и других публичных личностей. В результате опроса выяснилось, что многие респонденты не против воссоздания комсомола. Однако с поправкой на сегодняшние времена.

Комсомол должен из идеологической организации превратиться в платформу для начала карьеры. Целью площадки станет воспитание в молодёжи управленческих талантов, а также помощь в самореализации.

По мнению заместителя руководителя фракции КПРФ Николая Коломейцева организации, процветающие в СССР, развивали важные качества, которыми сейчас никто не занимается. Октябрята, пионеры и комсомольцы с детства воспитывались как будущие управленцы, что отлично от нынешней системы. Система, функционирующая сейчас, является крайне неэффективной.

На смену идеологии должны прийти принципы, которые объединят молодёжь. Они смогут реализовывать возможности, развивать таланты и искать своё предназначение.