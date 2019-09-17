ИА «Ореанда-Новости». Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании единой базы данных о населении.



Новый ресурс получит информацию о ФИО, дате и месте рождения и смерти, сведения об удостоверениях личности, СНИЛС, ИНН, документах об образовании и другие данные.



Сведения в базу данных будут предоставлять профильные ведомства, например, МВД или внебюджетные фонды. Оператором единой базы данных будет Федеральная налоговая служба. Планируется, что ресурс начнёт работать в 2022 году.



Авторы законопроекта уверены, что благодаря единой базе сократиться объём уклонения от уплаты налогов, а также на новый уровень выйдет начисление НДФЛ.