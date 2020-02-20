ИА «Ореанда-Новости». Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделяет сотрудников Федеральной службы охраны применять физическую силу, оружие, боевую технику и спецсредства «в случае наличия соответствующих угроз», пишет «Интерфакс».



Авторы документа пояснили, что проект закона предлагает предоставить право применять физическую силу, оружие, боевую технику и спецсредства «в случае наличия соответствующих угроз и в порядке, предусмотренном не только законом "О государственной охране", но и другими нормативными правовыми актами».



Кроме того, ФСО разрешат применять боевую технику в порядке, определяемом правительством.