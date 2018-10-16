ИА «Ореанда-Новости». Правительство России инициировало законопроект, согласно которому будет запрещаться реклама услуг по написанию дипломных работ, курсовых работ и других квалификационных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности. Законопроект принят депутатами Государственной думы в третьем, окончательном чтении.



Под запрет попадают не только работы, которые связаны с образовательной, но и деятельностью в сфере науки, в том числе диссертации.

В правительстве отмечают, что проблема возникла из-за массовой рекламы услуг по написанию подобных работ, что стимулирует потребителей пользоваться услугами. А это в свою очередь вызывает негативный эффект «на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», сказано в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что установление на федеральном уровне запрета на рекламу позволит снизить распространённость данных услуг и повысит защищённость интеллектуальной деятельности «в том числе при использовании в своих интересах лицом, оказавшим такие услуги, результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц», считают в кабмине.

То есть услуги по написанию дипломных и курсовых работ начнут приобретать оттенок не вполне законной деятельности, ведь продавцы и фирмы по написанию могут получить в качестве административного наказания штраф. Физлица наказываться будут штрафом до 2,5 тысяч рублей, юридические лица – до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что самостоятельная подготовка обеспечит возможность объективно оценивать образовательными организациями качество освоения обучающимися учебного материала. А также в присуждении научных квалификаций будет обеспечена большая объективность.

Ко второму чтению в законопроект была принята одна поправка, но она носила юридико-технический характер. Основные положения законопроекта были сохранены.

Кроме того, Госдума 16 октября приняла во втором чтении законы об обеспечении жильем судей в России. Инициативы были внесены на рассмотрение президентом РФ, они предполагают для судей установление механизма обеспечения их жилыми помещениями.

Также во втором чтении был принят законопроект об упрощении госзакупок научными организациями.