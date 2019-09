ИА «Ореанда-Новости» Российский предприниматель Олег Дерипаска обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к британским газетам The Times, The Telegraph и к американскому журналу The Nation о защите репутации. Суд принял заявление. Дата первого заседания пока не назначена.

Представительница Дерипаски сообщила журналистам агентства «Интерфакс», что речь идёт об опровержении сведений, изложенных в публикациях более чем 10-летней давности. Истец утверждает, что именно на основании этой информации в 2018 году администрация США ввела против него персональные санкции. Весной 2019 года Дерипаска подал иск против министерства финансов США в отношении санкций, и в том процессе ответчик ссылался лишь на три статьи в указанных изданиях. «Под видом установленных фактов в этих статьях излагаются голословные обвинения в адрес Дерипаски, сделанные его конкурентами, а также слухи и домыслы. Эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности», – подчеркнула представительница российского бизнесмена.