Сосновская рассказала, что 10 августа, идя из магазина, увидела, как полицейские тащили по земле человека с признаками инвалидности. Она потребовала его отпустить, но правоохранители не отреагировали. Она пошла дальше, но её потом догнали и схватили.У одного из них упала дубинка, после чего он ударил девушку кулаком в живот справа. Сама она считает, что полицейский разозлился из-за упавшей дубинки.Telegram-канал Baza опубликовал фотографию полицейского и обратился к руководству ГУ МВД по столице с просьбой проверить его причастность к преступлению. Человека, изображенного на фото, по словам Baza, зовут Сергей Цыплаков, и он служит в пятом батальоне второго ОПП ГУ МВД по Москве.