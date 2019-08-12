12.08.2019, 15:51
Девушка, которую на митинге ударил полицейский, обратилась в СКР
ИА «Ореанда-Новости». Задержанная во время акции протеста в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего её кулаком в живот, пишет «Коммерсант».
Сосновская рассказала, что 10 августа, идя из магазина, увидела, как полицейские тащили по земле человека с признаками инвалидности. Она потребовала его отпустить, но правоохранители не отреагировали. Она пошла дальше, но её потом догнали и схватили.
У одного из них упала дубинка, после чего он ударил девушку кулаком в живот справа. Сама она считает, что полицейский разозлился из-за упавшей дубинки.
Telegram-канал Baza опубликовал фотографию полицейского и обратился к руководству ГУ МВД по столице с просьбой проверить его причастность к преступлению. Человека, изображенного на фото, по словам Baza, зовут Сергей Цыплаков, и он служит в пятом батальоне второго ОПП ГУ МВД по Москве.
Сосновская рассказала, что 10 августа, идя из магазина, увидела, как полицейские тащили по земле человека с признаками инвалидности. Она потребовала его отпустить, но правоохранители не отреагировали. Она пошла дальше, но её потом догнали и схватили.
У одного из них упала дубинка, после чего он ударил девушку кулаком в живот справа. Сама она считает, что полицейский разозлился из-за упавшей дубинки.
Telegram-канал Baza опубликовал фотографию полицейского и обратился к руководству ГУ МВД по столице с просьбой проверить его причастность к преступлению. Человека, изображенного на фото, по словам Baza, зовут Сергей Цыплаков, и он служит в пятом батальоне второго ОПП ГУ МВД по Москве.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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