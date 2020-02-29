ИА «Ореанда-Новости» . Авария произошла на федеральной трассе из Саранска в Ульяновск в Кузоватовском районе. О происшествии рассказала региональная экстренная служба.

Автобус с детьми из спортивного клуба «Нефтяник» съехал в кювет. Предположительно, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось и вылетело с магистрали.

В аварии пострадало десять человек: шестеро детей и сопровождающая их женщина получили помощь на месте происшествия, ещё троих несовершеннолетних госпитализировали в медицинское учреждение. Один из детей находится в крайне тяжёлом состоянии. Позже медики приняли решение отправить в больницу ещё двоих детей с травмами головы и носа.

Всего в транспортном средстве находилось 26 детей-спортсменов и три взрослых тренера. Региональный СК уже начал проверку по данному факту.