ИА «Ореанда-Новости». Девять пациентов с коронавирусом, нарушившие карантин, были переведены на лечение в обсерваторы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что за больными, которые проходят лечение в домашних условиях, следят при помощи телемедицинских технологий. Аудио- и видеосвязь помогает медикам круглосуточно консультировать и оценивать состояние здоровья пациентов.

Заместитель мэра также уточнила, что среди нарушителей, помещённых в обсерваторы, находятся как жители с подтверждённым вирусом, так и близко контактировавшие с заболевшими.

На данный момент в России зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом. Из больниц были выписаны 333 человека, скончались от коронавируса 43 человека.