08.08.2019, 14:57
Дипломаты Финляндии восхищены спокойствием российских граждан в очередях за визами
ИА «Ореанда-Новости» Глава департамента консульских услуг министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен заявил, что дипломаты восхищены спокойствием российских граждан, стоящих в очередях при визовом центре в Санкт-Петербурге после поступления сведений о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», – сказал чиновник.Ранее МИД Финляндии сообщил, что начиная с 1 сентября 2019 года посольство в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут придерживаться общей визовой политики Европейского союза. Сейчас получить въездную визу в соответствующих финских учреждениях достаточно просто. Необходимо заполнить анкету, предъявить заграничный паспорт, фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию общегражданского паспорта и согласие на обработку персональных данных. В соответствии с новыми нормами россиянам придётся подтверждать бронь в отеле, наличие билетов и денег на поездку и предоставлять маршрут запланированного путешествия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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