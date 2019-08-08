ИА «Ореанда-Новости» Глава департамента консульских услуг министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен заявил, что дипломаты восхищены спокойствием российских граждан, стоящих в очередях при визовом центре в Санкт-Петербурге после поступления сведений о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», – сказал чиновник.

Сейчас получить въездную визу в соответствующих финских учреждениях достаточно просто. Необходимо заполнить анкету, предъявить заграничный паспорт, фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию общегражданского паспорта и согласие на обработку персональных данных. В соответствии с новыми нормами россиянам придётся подтверждать бронь в отеле, наличие билетов и денег на поездку и предоставлять маршрут запланированного путешествия.