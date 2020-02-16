Также певцу предоставляется надбавка от мэра столицы РФ Сергея Собянина за то, что имеет звание заслуженного артиста РФ. Надбавка составляет тридцать тысяч рублей.По словам Сергея Гороха, артист ни что не жалуется и живёт, как нормальный человек.