16.02.2020, 09:39
Директор Бориса Моисеева проинформировал о том, какую пенсию получает певец
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Горох, работающий директором певца Бориса Моисеева, поделился сведениями о том, какую пенсию тот получает. По словам Гороха, Моисеев имеет пенсию в двадцать пять тысяч рублей.
Также певцу предоставляется надбавка от мэра столицы РФ Сергея Собянина за то, что имеет звание заслуженного артиста РФ. Надбавка составляет тридцать тысяч рублей.
Директор Моиссева заявил, что артисту этих денег хватает. Тем более, заявляет Горох, у Моисеева есть друзья, которые оказывают ему финансовую помощь, когда в этом есть необходимость.
По словам Сергея Гороха, артист ни что не жалуется и живёт, как нормальный человек.
Также певцу предоставляется надбавка от мэра столицы РФ Сергея Собянина за то, что имеет звание заслуженного артиста РФ. Надбавка составляет тридцать тысяч рублей.
Директор Моиссева заявил, что артисту этих денег хватает. Тем более, заявляет Горох, у Моисеева есть друзья, которые оказывают ему финансовую помощь, когда в этом есть необходимость.
По словам Сергея Гороха, артист ни что не жалуется и живёт, как нормальный человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии