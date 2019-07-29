ИА «Ореанда-Новости». Суд приговорил директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова к 15 суткам ареста за участие в несанкционированном митинге, который прошёл 27 июля в Москве, пишет «Интерфакс».



Жданова 27 июля задерживали два раза: утром перед митингом и вечером во время акции протеста, куда он приехал после того, как его отпустили.



Ранее административный арест получили и другие оппозиционеры, в частности Илья Яшин. Всего во время акции протеста задержали 1074 человека.