08.10.2019, 22:06
DJ Smash простил экс-депутата и промоутера, которые его избили
ИА «Ореанда-Новости». Андрей Ширман, известный как DJ Smash, заявил, что нужно быть великодушным и отпускать ситуацию, заметив, что прощает избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича, пишет РИА Новости.
Напомним, прошлой зимой в одном из ночных клубов Перми Ширмана избили за отказ сделать селфи. Артист получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его обидчики получили по два года в колонии.
Ширман отметил, что прощает их в еврейский День прощения. При этом неизвестно отказывается ли он от требования компенсации ущерба.
Напомним, прошлой зимой в одном из ночных клубов Перми Ширмана избили за отказ сделать селфи. Артист получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его обидчики получили по два года в колонии.
Ширман отметил, что прощает их в еврейский День прощения. При этом неизвестно отказывается ли он от требования компенсации ущерба.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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