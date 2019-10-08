Напомним, прошлой зимой в одном из ночных клубов Перми Ширмана избили за отказ сделать селфи. Артист получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его обидчики получили по два года в колонии.Ширман отметил, что прощает их в еврейский День прощения. При этом неизвестно отказывается ли он от требования компенсации ущерба.