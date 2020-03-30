. На своём телеграм-канале Дмитрий Гудков заявил, что он вместе со своими членами команды принял решение выйти из партии «Гражданская инициатива». Причиной он называл отказ Министерства юстиции перерегистрировать «Гражданскую инициативу» в Партию перемен.По словам Дмитрия Гудкова, у него были существенные разногласия с Ксенией Собчак по поводу действующей власти в РФ.