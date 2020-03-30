30.03.2020, 13:40
Дмитрий Гудков выйдет из партии «Гражданская инициатива».
ИА «Ореанда-Новости». На своём телеграм-канале Дмитрий Гудков заявил, что он вместе со своими членами команды принял решение выйти из партии «Гражданская инициатива». Причиной он называл отказ Министерства юстиции перерегистрировать «Гражданскую инициативу» в Партию перемен.
Как заявляет сам Дмитрий Гудков, для того, чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах, его команда и решила выйти из «Гражданской инициативы», начав подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Также одной из причина выхода команды из партии может быть раскол внутри самой «Гражданской инициативы». По словам Дмитрия Гудкова, у него были существенные разногласия с Ксенией Собчак по поводу действующей власти в РФ.
Как заявляет сам Дмитрий Гудков, для того, чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах, его команда и решила выйти из «Гражданской инициативы», начав подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Также одной из причина выхода команды из партии может быть раскол внутри самой «Гражданской инициативы». По словам Дмитрия Гудкова, у него были существенные разногласия с Ксенией Собчак по поводу действующей власти в РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии