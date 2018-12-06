ИА «Ореанда-Новости» Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение об увеличении пенсионного возраста в России с 2019 года было самым непростым для власти за последние десятилетия. Решение принято на долгосрочную перспективу, и в ближайшие годы изменений не предполагается.

"Вы спросили о сроках действия подобных решений. Мы с вами понимаем, что такие решения не могут пересматриваться часто. Очевидно, что и это решение рассчитано на длительную перспективу", - сообщил премьер-министр, напомнив, что решения о пенсионном возрасте в последний раз принимались около 70 лет назад.

Медведев подчеркнул, что решение об увеличении пенсионного возраста было компромиссным, в частности, для женщин оно составит вместо восьми лет, пять, а для ряда категорий граждан по-прежнему сохранены льготы и меры поддержки.

Увеличение пенсий в перспективе можно было бы обеспечить только лишь через проведение пенсионных реформ, подчеркнул Дмитрий Медведев.

"Каждый год в течение шести лет пенсия будет расти на 1 тысячу рублей. Мы бы не смогли этого обеспечить, если бы не эти решения [пенсионные преобразования]. Понятно, что и дальше рост пенсий продолжится, в исторической перспективе. Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы, поэтому, если быть ответственными людьми, никакого иного решения для власти не оставалось", - продолжил Дмитрий Медведев.

С его слов, руководство страны предполагало, что подобное решение вызовет море отрицательных эмоции.

"Здесь нельзя мыслить категориями "нравится - не нравится", потому что можно зайти в очень плохом направлении. Если мы будем в экономике делать только все, что нам нравится, скорее всего, мы превратимся в отсталую и очень слабую страну", - отметил Медведев.

Он дополнил, что предложения увеличить взносы в пенсионные фонды звучали неоднократно.

"Но мы понимаем, что это не такая простая история и, скорее всего, как это происходило в нашей стране и происходило в других странах, как только мы это сделаем, упадут зарплаты, и значительная часть зарплат опять переместится в конверты. Конвертные зарплаты - это как раз полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсий на будущее, это нестабильные условия труда, когда тебе в любой момент могут послать, извините", - подчеркнул премьер-министр.

Медведев напомнил, что у россиян уже был такой опыт в 1990-х годах, такая система была частью экономики.

"Огромная заслуга, если хотите, тех решений, начиная с 2000-х годов, в том, что мы избавились от конвертов, "обелили" зарплату, ввели плоскую шкалу налогообложения доходов, - продолжал делиться премьер-министр, отметив, что правительство пошло по пути увеличения пенсионного возраста. - Безусловно, если по этим параметрам рассчитывать, это точно наименьшее зло, имея в виду, что наши люди гораздо лучше ориентируются в рыночной экономике, и продолжительность жизни существенно выросла".

По его словам, сделано это было "прежде всего, и главным образом для того, чтобы пенсионеры просто получали более высокую пенсию, чтобы увеличить пенсионные доходы".

