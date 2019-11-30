ИА «Ореанда-Новости». До конца этого года российский флот получит ряд кораблей, в том числе подлодку, фрегат и корвет, пишет «Интерфакс».



Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов рассказал, что в этом году на воду будет спущена подлодка «Волхов».



Кроме того, до конца года флот получит фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения.