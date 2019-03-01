Бастрыкин сообщил, что в прошлом году Следственный комитет направил в суды тысячи уголовных дел. А вот оправдали всего 516 человек. По словам главы СКР, это примерно 0,51% от всех уголовных дел, пишет ТАСС.Для сравнения. Глава ведомства рассказал, что, например, в странах Европы количество оправдательных приговоров составляет около 20% каждый год. Однако, по мнению Бастрыкина, гордиться тут нечем.Ранее стало известно, чтоОтмечается, что в 2017 году по всем делам оправдательный приговор был вынесен в отношении одного подсудимого из тысячи. При этом, если делом занимались МВД или ФССП, количество решений в пользу обвиняемого было ещё меньше – 0,35% от всего числа оправдательных приговоров.Правозащитники давно выражают беспокойство таким низким количеством оправдательных приговоров в России. При этом в Верховном суде объяснили это тем, что почти 90% подсудимых в итоге признают свою вину.Однако в ВС отмечают и тенденцию того, что судьи считают оправдательный приговор ошибкой. Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов отметил, что суды, особенно первой инстанции, боятся принимать такое решение, пишет РАПСИ. Кроме того, суды также зачастую необоснованно продляют сроки содержания под стражей.