ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В квартире бывшего футбольного игрока казанского «Рубина», который сейчас играет в «Локомотиве» – Соломона Кверквелия 17 июня нашли мёртвого человека. Этот человек футбольный болельщик, гражданин Грузии. Одна из предполагаемых версий смерти – передозировка наркотиками.

Его смогли опознать по FAN-ID (это специальный паспорт болельщика), погибшим мужчиной оказался Ромео Копалиани. Именно его тело нашли в квартире футболиста, расположенной в столице на Кутузова. Сообщается, что самого футболиста в этот момент не было в стране, поэтому о его причастности к этому происшествию речи не идёт.

Представители клуба «Локомотив» встретили знакомого футболиста вместе с другом в аэропорту. Футболист Кверквелия поселил их у себя в квартире. Двое болельщиков собирались посетить Чемпионат мира по футболу в Москве.

Однако одного мужчину мёртвым нашла соседка по лестничной площадке. Это произошло буквально через несколько часов после заселения в квартиру. Что касается второго мужчину, который поселился вместе с ним, он собрал свои вещи и скрылся с места происшествия. О его местонахождении пока ничего не сообщается.

При этом на теле Ромео Копалиани, умершего болельщика, были найдены следы от уколов. Предположительно, он скончался от передозировки наркотиками. Следователи сообщают, что вокруг валялись использованные шприцы, вероятно, мужчина сделал себе инъекцию наркотика, но переборщил с дозой.

Хозяину квартиры, защитнику Соломону Кверквелия уже сообщили о том, что случилось в его отсутствие. Сейчас он на тренировочных сборах на Кипре.

Следственный комитет Москвы пытается восстановить всю «картину» случившегося. Отмечается, что насильственные следы смерти отсутствовали. После всех проверок Следком вынесет процессуальное решение.