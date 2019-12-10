10.12.2019, 15:21
Донецкая Республика готова провести обмен пленными
ИА «Ореанда-Новости». Донецкая Республика готова провести обмен пленными, сообщает издательство «RT. На русском».
По сообщению из Донецкого агентства новостей, ДНР готова приступить к обмену пленными. В Донецкой Республики было задержано 53 украинца, а киевские власти захватили 88 граждан ДНР.
По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, она очень довольна прошедшими переговорами на саммите «нормандской четвёрки», так как это необходимо было сделать ещё пару лет назад. Морозова отметила значимость формулы обмена «всех на всех» без привязки к количеству людей.
По сообщению из Донецкого агентства новостей, ДНР готова приступить к обмену пленными. В Донецкой Республики было задержано 53 украинца, а киевские власти захватили 88 граждан ДНР.
По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, она очень довольна прошедшими переговорами на саммите «нормандской четвёрки», так как это необходимо было сделать ещё пару лет назад. Морозова отметила значимость формулы обмена «всех на всех» без привязки к количеству людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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