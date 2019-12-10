По сообщению из Донецкого агентства новостей, ДНР готова приступить к обмену пленными.По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, она очень довольна прошедшими переговорами на саммите «нормандской четвёрки», так как это необходимо было сделать ещё пару лет назад.