ИА «Ореанда-Новости» Представители командования украинской армии заявили, что Народная милиция Донецкой Народной Республики задержала восемь военнослужащих. Грузовик с солдатами отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию самопровозглашённой республики.

Пресс-центр штаба операции объединённых сил сообщил в одной из социальных сетей: «…Восемь военнослужащих вооруженных сил Украины из состава объединённых сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками».

Сотрудники военной прокуратуры Украины возбудил уголовное дело и расследуют обстоятельства происшествия.