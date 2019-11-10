ИА «Ореанда-Новости». Историк из СПбГУ сожалеет об убийстве своей студентки, сообщил адвокат задержанного.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на адвоката подозреваемого Александра Почуева.

По словам правозащитника, Олег Соколов раскаивается в содеянном. Он по-прежнему находится в состоянии шока. Доцента обязали пройти психиатрическую экспертизу.

Адвокат отметил, что сам Соколов был под влиянием какого-то фактора. Это могло быть состояние аффекта. На данный момент на этом предположении базируется линия защиты. Мотив по-прежнему не известен, его выясняют следственные органы.

Соколов был задержан полицейскими, когда в его рюкзаке обнаружили отрубленные женские руки. Позже сотрудники правопорядка обнаружили в квартире задержанного саму жертву, которой стала Анастасия Ещенко. Она была его студенткой и возлюбленной.

Соколов признался в содеянном, оформив явку с повинной.