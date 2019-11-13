ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербургском университете сообщили, что 11 ноября был подписан приказ об увольнении доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пишет «МК».



В пресс-службе университета рассказали, что Соколова уволили по статье Трудового кодекса «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».



Напомним, ранее, как считает следствие, доцент застрелил аспирантку, с которой жил. Потом он расчленил тело и пытался выкинуть его частям. Часть он хотел утопить в реке Мойке, где его и задержали.