ИА «Ореанда-Новости» . В жилом доме в городе Азов Ростовской области произошёл взрыв газа. В результате инцидента погибли два человека, ещё двое серьёзно пострадали. Об этом сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местного МЧС.

ЧП случилось в доме №84/108 по улице Павлова в 11 часов утра. После взрыва газа в трёхэтажном доме начался пожар. Специалисты смогли эвакуировать из здания 49 человек, которые в настоящее время находятся во временном пункте размещения.

Всего в результате взрыва и пожара, охватившего 60 квадратных метров помещения, пострадали четыре человека, двое из них погибли. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельство случившейся трагедии.