14.02.2020, 20:03
Два члена экипажа, зажатые в кабине Ми-8, погибли
ИА «Ореанда-Новости». Два члена экипажа, которые были зажаты в кабине экстренно приземлившего Ми-8, погибли. Информация была опубликована на официальном сайте МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сегодня, 14 февраля, ориентировочно в 16-20 по местному времени или в 14-20 по МСК сотрудники МЧС получили сигнал о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 из-за сильной снежной бури в 500 метрах от порта Саббета. Спасатели сразу выехали на место. На борту вертолёта находилось 10 человек, включая трёх членов экипажа. 8 человек смогли выбраться из вертолёта самостоятельно, но в кабине остались зажаты 2 члена экипажа.
Когда спасатели смогли проникнуть в кабину, члены экипажа уже были мертвы. Имена погибших пока не оглашаются.
Сегодня, 14 февраля, ориентировочно в 16-20 по местному времени или в 14-20 по МСК сотрудники МЧС получили сигнал о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 из-за сильной снежной бури в 500 метрах от порта Саббета. Спасатели сразу выехали на место. На борту вертолёта находилось 10 человек, включая трёх членов экипажа. 8 человек смогли выбраться из вертолёта самостоятельно, но в кабине остались зажаты 2 члена экипажа.
Когда спасатели смогли проникнуть в кабину, члены экипажа уже были мертвы. Имена погибших пока не оглашаются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии