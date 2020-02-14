Информация была опубликована на официальном сайте МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.Сегодня, 14 февраля, ориентировочно в 16-20 по местному времени или в 14-20 по МСК сотрудники МЧС получили сигнал о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 из-за сильной снежной бури в 500 метрах от порта Саббета. Спасатели сразу выехали на место.8 человек смогли выбраться из вертолёта самостоятельно, но в кабине остались зажаты 2 члена экипажа.Когда спасатели смогли проникнуть в кабину, члены экипажа уже были мертвы. Имена погибших пока не оглашаются.