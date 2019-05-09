ИА «Ореанда-Новости» Высший суд Черногории признал двух российских граждан виновными в попытке совершить вооруженный государственный переворот и приговорил их к 12 и 15 годам лишения свободы.

В приговоре сказано, что Эдуард Шишмаков и Владимир Попов «умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, посягнуть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО».

Другие фигуранты по данному делу – 10 граждан Сербии – также признаны виновными. Судья указала, что каждый член преступной организации выполнял конкретную задачу, в их действиях «была готовность применять насилие и запугивание» и они осознавали противоправность своих деяний.

Попытка свергнуть власть была предпринята в 2016 году. Днём путча должна была стать дата выборов в парламент Черногории.