Каждая акция соберёт до ста тысяч человек.

По информации, предоставленной первым заместителем руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василием Олейником, согласование столичной мэрии касается двух митингов, проведение которых запланировано на 10 и 11 августа текущего года. Митингующим разрешено собраться на проспекте Академика Сахарова днём, с двух до половины пятого. Специально для этой цели у дома номер девять по указанному проспекту будет установлена трибуна для ораторов.

Стоит напомнить, что ранее полицейские города Москвы призвали жителей не принимать участия в акции, запланированной на 3 августа. Митинг призван быть несанкционированным властями столицы – префектура Центрального административного округа города Москвы посчитало, что организаторы митинга нарушили сроки подачи заявки на проведение пикета. Соответственно, согласно действующему российскому законодательству, проведению в митинге было отказано. Ведомство считает, что в ходе его незаконного проведения различного рода провокации не станут исключением. Избежать возможной угрозы безопасности здоровья и жизни поможет воздержание от участия в этой акции, заявила столичная полиция.

В конце июля состоялась несанкционированная акция, поддерживающая некоторых независимых кандидатов в участии в выборах в Московскую городскую думу. Причина, по которой такие кандидаты не смогли быть зарегистрированы, Московский городской избирательный комитет называет ошибки в подписях. На митинг 27 июля, по разным оценкам, вышло от трёх с половиной до десяти тысяч человек. Более тысячи человек были задержаны органами полиции.