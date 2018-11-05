Рейтинг под названием Pollution Index 2018 Mid-Year возглавили македонские Тотово и Скопье, а также итальянский Неаполь. Среднегодовые индексы загрязнения в этих городах составляют 97,57, 82,17 и 84,61 соответственно.. Отмечается, что рейтинг составили пользователи сайта. Сайт numbeo.com позиционирует себя как независимый, на нём публикуются различная статистика, в основном о потребительских ценах.. Он входит в число стратегических задач России. В нацпроект «Экология» включили такие федеральные программы, как «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и другие. Бюджет проект составляет около 4 триллионов рублей, из них около 3,2 триллионов выделено из внебюджетных источников.В национальный проект попали всего шесть наиболее загрязнённых городов России. Своеобразный антирейтинг населённых пунктов с высоким уровнем загрязнения атмосферы составил в начале года Росгидромет. В списке 21 город, но только шесть из них попали в проект «Экология», в частности, Братск, Магнитогорск, Чита и Норильск.При этом в Общественной палате России заявили о том, что реализовать проект без дополнительного финансирования будет невозможно. В ОП сомневаются, что за счет частного бизнеса смогут привлечь 3,2 триллиона рублей, ведь раньше предприниматели не вкладывались в экологические программы, сейчас для этого предпосылок также нет. В Общественной палате полагают, что осуществить проект можно будет только при государственном субсидировании.