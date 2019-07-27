ИА «Ореанда-Новости». Двое росгвардейцев пострадали на несогласованном митинге в Москве, сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что во время акции кто-то распылил перцовый баллончик, сотрудники Росгвардии получили ожоги глаз.



Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние здоровья вне опасности.



Напомним, в Москве продолжается несанкционированная акция протеста. Митингующие требуют допустить к выборам независимых кандидатов. Уже известно, что задержано около 700 человек.