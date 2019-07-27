27.07.2019, 20:19
Два сотрудника Росгвардии получили ожоги глаз от перцового газа на митинге в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Двое росгвардейцев пострадали на несогласованном митинге в Москве, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что во время акции кто-то распылил перцовый баллончик, сотрудники Росгвардии получили ожоги глаз.
Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние здоровья вне опасности.
Напомним, в Москве продолжается несанкционированная акция протеста. Митингующие требуют допустить к выборам независимых кандидатов. Уже известно, что задержано около 700 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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