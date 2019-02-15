ИА «Ореанда-Новости». Ротвейлер и немецкая овчарка, которые проживали в частном доме вместе с семьёй, загрызли насмерть младенца. Следователи подозревают в случившемся мать, которая проявила неосторожность: женщина вышла ненадолго во двор и оставила месячную дочку в кроватке.

Трагедия произошла 13 февраля днём в Томске. По предварительным данным, мать девочки вышла во двор частного дома и оставила месячную дочь одну в помещении, где находились две большие бойцовские собаки. Когда женщина вернулась домой, её дочка уже находилась не в детской кроватке, а лежала на диване. У малышки были на теле многочисленные раны тела и головы, эти раны напоминали следы от зубов, вероятно, малденца покусали псы, рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Девочка на тот момент была ещё жива, женщина вызвала "скорую", пострадавшую доставили в больницу, но медикам спасти её не удалось. От полученных ранений малышка скончалась на следующий день, 14 февраля. Чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, на место трагедии выехали следователи и осмотрели его, была назначена судебная медицинская экспертиза, допрошены возможные свидетели. Заведено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемой по делу проходит мать младенца – женщину уже допросили. Данная уголовная статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Похожая ситуация произошла в октябре 2018 года в посёлке Быково в Подмосковье. Две большие собаки загрызли насмерть хозяйку-заводчицу. Согласно данным Следственного комитета по Московской области, 13 октября на территории частного дома было обнаружено тело женщины. Женщина занималась разведением собак породы бордосский дог. По непонятным причинам доги набросились на свою хозяйку и загрызли её до смерти.

В сентябре 2018 года домашняя собака загрызла насмерть пятилетнюю девочку. Это случилось в калининградском поселке Рощино. Родители приобрели питомца двумя неделями ранее. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.