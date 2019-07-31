ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос российских граждан об их отношению к Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Более двух третей респондентов – 67 % – заявили, что российский флот является самым сильным в мире. На втором месте, по мнению граждан РФ, находится флот США (так считают 40 %), на третьем – флот Китая (15 %).

Абсолютное большинство опрошенных – 89 % – уверены в том, что ВМФ России способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других стран (причём в 2005 году таковых было гораздо меньше – 70 %).

85 % принимавших участие в опросе признали, что служба на флоте является престижной, не согласился с этим лишь каждый двадцатый. 56 % одобрили бы выбор своих детей и внуков, если бы они решили стать офицерами флота.