ИА «Ореанда-Новости». Глава Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов заявил, что надо улучшать жизнь в стране, а не принимать запрещающие законы, пишет «Интерфакс».



Так Лоскутов прокомментировал новый закон, который запрещает разводить открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Под запрет, в частности, попало и курение на балконах.



Лоскутов отметил, что надо создать такие условия, чтобы человек сам захотел отказаться от вредной привычки. Он добавил, что люди курят и пьют при плохой жизни. А если она хорошая, то человек сам откажется от плохих привычек.