ИА «Ореанда-Новости» . Родственник российского президента, экс-сотрудник Федеральной службы безопасности и бизнесмен Роман Путин заявил о намерении создать в стране свою политическую партию. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Роман Путин сообщил, что ещё не обсуждал своё желание и его потенциал с президентом, однако полагает, что для создания партии никаких одобрений не требуется. Предприниматель также подчеркнул, что политики в нашей стране могут быть родственники.

По словам двоюродного племянника Путина, политики, которые войдут в его партию, будут всеми силами содействовать действующим властям в их «позитивных начинаниях», а также бороться с популизмом. Финансировать политическую партию на начальных этапах её развития Роман Путин планирует самостоятельно, после чего постарается найти подходящих спонсоров, привлекая людей из российского бизнеса.