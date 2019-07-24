24.07.2019, 11:21
Единая база личных данных граждан может появиться в России
ИА «Ореанда-Новости» Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается создать единую базу, в которой будут содержаться все личные данные россиян, в том числе сведения об образовании, семейном положении, а также о постановке на налоговый учёт.
Информационный портал будет содержать актуальные сведения и постоянно обновляться. В базе будут указаны дата и место рождения, пол, СНИС, ИНН, медицинское страхование, сведения о родственных связях с другими гражданами и др.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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