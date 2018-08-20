ИА «Ореанда-Новости». «Единая Россия» на заседании смогла обобщить все предложения, которые касаются совершенствования пенсионной реформы. Мнения граждан были собраны по всем регионам России. Общая позиция партии была собрана в документ, который по окончании заседания был принят путём голосования.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что подобное партийное заседание состоится перед вторым чтением правительственного законопроекта об изменении пенсионной системы. Он также добавил, что принятый партией документ открыт для внесения дополнений, потому как партия не собирается останавливаться на достигнутом и дальше планирует опрашивать жителей регионов России.

В документе в числе одних из ключевых позиций значится сохранение социальных льгот. То есть предлагается сохранить прежние возрастные границы для мер поддержки: для женщин с 55 лет и для мужчин – с 60 лет. Большая часть льготных выплат являются региональными. Также в нём предлагается реализовать ранее заключённые договоры на получение накопительной пенсии и снизить необходимый для выхода на досрочную пенсию стаж на три года. Каждое из предложений основано на народных идеях.

Партия внесла важное предложение о создании и введении Пенсионного кодекса как единого, систематизированного, понятного и доступного документа.

В качестве дополнительной меры по увеличению бюджета Пенсионного фонда России единороссы предлагают направлять изъятые у осужденных за взяточничество денежные средства напрямую в ПФР.

В отношении принимаемых решений по изменению пенсионной системы Турчак предлагает «начать с самих себя». Он считает справедливым внесение изменений о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы, чтобы устранить сложившееся неравенство. Он настаивает на том, чтобы уже с 1 января 2019 года депутаты Государственной думы и сенаторы получали пенсию в едином, общем для всех российских граждан порядке. Сергей Неверов прокомментировал это предложение тем, что данная инициатива будет в дальнейшем рассмотрена в Госдуме.

Турчак утверждает, что все предложения, связанные с пенсионными изменениями, будут переданы Владимиру Путину.