ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова рассказала, что епархия не видит ничего плохого в том, что художник Арсений Пыженков более известный, как Покрас Лампас, использовал изображение креста для своего стрит-арта, пишет РИА Новости.

Кроме того, епархия планирует предложить художнику сотрудничество. По словам Тамбовой, Отец Максим Миняйло хочет встретиться с Покрасом Лампасом и обсудить будущую совместную работу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге залили гудроном граффити художника. Власти города уже пообещали наказать виновных. Художник уже заявил, что хочет восстановить работу.