22.07.2019, 18:10
Екатеринбургская епархия хочет сотрудничать с Покрасом Лампасом
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова рассказала, что епархия не видит ничего плохого в том, что художник Арсений Пыженков более известный, как Покрас Лампас, использовал изображение креста для своего стрит-арта, пишет РИА Новости.
Кроме того, епархия планирует предложить художнику сотрудничество. По словам Тамбовой, Отец Максим Миняйло хочет встретиться с Покрасом Лампасом и обсудить будущую совместную работу.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге залили гудроном граффити художника. Власти города уже пообещали наказать виновных. Художник уже заявил, что хочет восстановить работу.
Кроме того, епархия планирует предложить художнику сотрудничество. По словам Тамбовой, Отец Максим Миняйло хочет встретиться с Покрасом Лампасом и обсудить будущую совместную работу.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге залили гудроном граффити художника. Власти города уже пообещали наказать виновных. Художник уже заявил, что хочет восстановить работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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