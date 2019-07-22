Кроме того, епархия планирует предложить художнику сотрудничество. По словам Тамбовой, Отец Максим Миняйло хочет встретиться с Покрасом Лампасом и обсудить будущую совместную работу.Ранее стало известно, что в Екатеринбурге залили гудроном граффити художника. Власти города уже пообещали наказать виновных. Художник уже заявил, что хочет восстановить работу.