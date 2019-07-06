ИА «Ореанда-Новости». Экипаж нового космического корабля «Федерация» может погибнуть при аварийном приземлении, сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия», пишет «МК».



Руководитель отдела развития бизнеса пилотируемых программ Игорь Верховский рассказал, что, если после запуска с космодрома Восточный над Тихим океаном чрезвычайная ситуация, космонавты могут умереть. Связано это с тем, что в этом районе у России нет скоростных судов.



Отмечается, что первый запуск «Федерации» без пилотов запланирован на 2022 год. А через два года должен доставить первый экипаж на МКС.